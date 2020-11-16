Пашинян заявил, что на намерен развязывать гражданскую войну в Армении

«Военно-политическое руководство Армении не втягивалось в какие-то предательские игры (по вопросу Карабаха, сдачи города Шуши и ряда районов Азербайджану). И военнослужащие возвращаются в Ереван без оружия. Так что, все разговоры о гражданской войне являются манипулятивными», - заявил Пашинян во время онлайн-пресс-конференции.

Армянский премьер также отметил, что важнейшим вопросом на данный момент является статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими вопросами, пишет «Газета.ру».

Кроме того, Пашинян назвал себя ответственным за конфликт в Карабахе, сообщает телеканал «360».

Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что еще 475 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

