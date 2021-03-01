Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает агентство Sputnik Армения, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян.
Также в пресс-службе премьер-министра подчеркнули, что они не сомневаются в качестве российского оружия и считают его одним из лучших в мире. Власти Армении планируют продолжать сотрудничать с Россией в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества, отмечает телеканал 360.
Напомним, на прошлой неделе Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» во время конфликта в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер». По словам премьер-министра Армении, ракеты либо «не взрывались» совсем, либо «взрывались на 10%». Военные эксперты утверждают, что это невозможно.
Ранее глава Генштаба ВС Армении призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, сообщает Ura.ru. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
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