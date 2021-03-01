Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает агентство Sputnik Армения, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян.

Также в пресс-службе премьер-министра подчеркнули, что они не сомневаются в качестве российского оружия и считают его одним из лучших в мире. Власти Армении планируют продолжать сотрудничать с Россией в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества, отмечает телеканал 360.