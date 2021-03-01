СМИ: Противники Пашиняна ворвались в здание администрации Центрального района Еревана
Несколько десятков оппозиционеров ворвались в здание муниципальной администрации центрального района Еревана, сообщают местные новостные порталы.
Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявили, что в этом здании «составляют списки участников митинга» в поддержку главы правительства.
Оппозиционеры отмечают, что поддерживают армянскую армию.
Ранее противники Пашиняна ворвались в здание правительства республики и призвали не участвовать в митинге сторонников премьера, после чего покинули здание, сообщает Ura.ru.
Начальник Генштаба республики Оник Гаспарян 25 февраля призвал Пашиняна покинуть свой пост. Глава правительства назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, он направил в администрацию президента Армении Армена Сакркисяна предложение об отставке Гаспаряна.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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