Пашинян сообщил о краже из его резиденции часов и компьютера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и прочие вещи.

В ночь на вторник в Ереване прошли акции протеста, которые вспыхнули после заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.