Пашинян сообщил о краже из его резиденции часов и компьютера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и прочие вещи.

В ночь на вторник в Ереване прошли акции протеста, которые вспыхнули после заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.

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«В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины"», - сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее политик опроверг слухи о том, что его нет на территории Армении.

Во вторник утром первые самолёты с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщает RT.

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ФОТО: Скриншот из прямой трансляции в Facebook
ТЕГИ:Армения
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