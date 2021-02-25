Пашинян призвал военных выполнять его приказы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военным с требованием выполнять его приказы.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам - занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ - и никто не может его нарушить», - заявил он в ходе митинга, добавив, что армия не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям.

Кроме того, Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

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Ранее представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян в ходе митинга в Ереване заявил, что якобы Пашинян собирается арестовать генералов в Генштабе, и призвал не допустить этого, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Генштаб ВС Армении распространил заявление с призывом отставки армянского премьера правительства.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ВоенныеАрменияНикол Пашинян
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