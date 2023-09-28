Пашинян пообещал выделить переселенцам из Карабаха по $250
Власти Армении выделят каждому переселенцу из Нагорного Карабаха по 100 тысяч драмов (около $250), написал в своих социальных сетях премьер-министр республики Никол Пашинян.
«На острые нужды наших сестер и братьев, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, из госбюджета выделим по 100 тысяч драмов», - отметил глава правительства.
По состоянию на 28 сентября Нагорный Карабах покинули уже более 74 тысяч человек.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, до конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru