Пашинян пообещал выделить переселенцам из Карабаха по $250

«На острые нужды наших сестер и братьев, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, из госбюджета выделим по 100 тысяч драмов», - отметил глава правительства.

По состоянию на 28 сентября Нагорный Карабах покинули уже более 74 тысяч человек.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, до конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».

