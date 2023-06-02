Пашинян отправится в Турцию на инаугурацию Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару на инаугурацию президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

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Мероприятие состоится в субботу, 3 июня.

Также отмечается, что инициатива пригласить Пашиняна исходила от турецкой стороны.

Ранее Пашинян заявил о готовности Армении разблокировать транспортные и экономические связи с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:АрменияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНикол Пашинян

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