Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что освободил от должности начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Об этом Пашинян заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.