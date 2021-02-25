Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что освободил от должности начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Об этом Пашинян заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
Премьер также анонсировал назначение нового главы Генштаба и его заместителей. Соответствующий приказ, по его словам, готовит министр обороны.
Ранее в четверг Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране, передает RT.
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