Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что освободил от должности начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Об этом Пашинян заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Премьер также анонсировал назначение нового главы Генштаба и его заместителей. Соответствующий приказ, по его словам, готовит министр обороны.

Ранее в четверг Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране, передает RT.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
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