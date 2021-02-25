Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Вооруженные силы Армении потребовали ухода премьер-министра Никола Пашиняна, а также его правительства в отставку. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС, передает ТАСС.

Генштаб заявил, что «премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент».