Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Вооруженные силы Армении потребовали ухода премьер-министра Никола Пашиняна, а также его правительства в отставку. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС, передает ТАСС.

Генштаб заявил, что «премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент».

Оппозиция перекрыла улицы в Ереване

Поводом к заявлению военных стало увольнение замначальника генштаба, который высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».

Также в своем заявлении Генштаб предостерег премьер-министра от применения силы против своего народа.

В четверг утром армянская оппозиция перекрыла ряд центральных улиц в Ереване.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаПремьер-министрАрмения
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