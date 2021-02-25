Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна
Вооруженные силы Армении потребовали ухода премьер-министра Никола Пашиняна, а также его правительства в отставку. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС, передает ТАСС.
Генштаб заявил, что «премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент».
Поводом к заявлению военных стало увольнение замначальника генштаба, который высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».
Также в своем заявлении Генштаб предостерег премьер-министра от применения силы против своего народа.
В четверг утром армянская оппозиция перекрыла ряд центральных улиц в Ереване.
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