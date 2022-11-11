Пашинян обвинил Алиева в нарушении одного из сочинских соглашений

В принятом 31 октября в Сочи трехстороннем заявлении стороны «договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Ранее на девятом саммите Организации тюркских государств в Самарканде Алиев заявил, что «Армения с целью ввести в заблуждение международное сообщество пытается необоснованно обвинить Азербайджан в военной агрессии».

«Мы категорически отвергаем подобные необоснованные обвинения», - отметил он, добавив, что Вооруженные силы Азербайджана на границе «в настоящее время занимают позиции на родной земле».

Как ранее передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Армения внесла предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, указывая на необходимость вывести войска с границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону

