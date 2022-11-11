Пашинян обвинил Алиева в нарушении одного из сочинских соглашений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении одного из положений, указанных в заявлении, принятом по итогам трехсторонней встречи с президентом России в Сочи.
«В своем последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил соглашение об отказе от применения силы или угрозы ее применения, что закреплено в сочинском трехстороннем заявлении. Как ни странно, он обвиняет Армению в нарушении взаимосогласованных заявлений», - написал Пашинян в своем микроблоге.
В принятом 31 октября в Сочи трехстороннем заявлении стороны «договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».
Ранее на девятом саммите Организации тюркских государств в Самарканде Алиев заявил, что «Армения с целью ввести в заблуждение международное сообщество пытается необоснованно обвинить Азербайджан в военной агрессии».
«Мы категорически отвергаем подобные необоснованные обвинения», - отметил он, добавив, что Вооруженные силы Азербайджана на границе «в настоящее время занимают позиции на родной земле».
Как ранее передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Армения внесла предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, указывая на необходимость вывести войска с границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону
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