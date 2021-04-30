Пашинян не смог улететь из Казани из-за неисправности самолета

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства.

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По данным пресс-службы кабмина, Пашинян и его делегация не смогли вылететь из Казани в Ереван, поскольку в самолете были обнаружены технические неполадки․ Неисправность не удалось устранить до конца вечера, поэтому и.о. премьера вылетел в столицу Армении другим самолетом.

Отмечается, что в Казани Пашинян принял участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:КазаньНикол ПашинянАрмения
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