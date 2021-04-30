Пашинян не смог улететь из Казани из-за неисправности самолета

По данным пресс-службы кабмина, Пашинян и его делегация не смогли вылететь из Казани в Ереван, поскольку в самолете были обнаружены технические неполадки․ Неисправность не удалось устранить до конца вечера, поэтому и.о. премьера вылетел в столицу Армении другим самолетом.

Отмечается, что в Казани Пашинян принял участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

