Пашинян не смог улететь из Казани из-за неисправности самолета
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства.
По данным пресс-службы кабмина, Пашинян и его делегация не смогли вылететь из Казани в Ереван, поскольку в самолете были обнаружены технические неполадки․ Неисправность не удалось устранить до конца вечера, поэтому и.о. премьера вылетел в столицу Армении другим самолетом.
Отмечается, что в Казани Пашинян принял участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Бразилия просит мировое сообщество поделиться с ней вакцинами от COVID-19
- Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников
- Путин подписал закон о едином реестре для получающих господдержку НКО
- Офис Зеленского официально осудил марш радикалов, прошедший в Киеве
- В Белом доме раскрыли предполагаемые темы саммита Путина и Байдена
- Автобус с 34 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае
- Noize MC обвинил силовиков в срыве концерта в Оренбурге
- Дело об аварии на Ставрополье направят в Главное следственное управление СК РФ
- Попова: В России нет критичного роста заболеваемости COVID-19
- «Аль-Каида» пообещала США «войну на всех фронтах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru