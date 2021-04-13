Инструмент Пашиняна. Премьер Армении задумал подчинить военную верхушку

Директор Института Кавказа в Ереване, политолог Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян назначил своего бывшего советника Аршака Карапетяна новым замначальника Генштаба, чтобы контролировать прежде нелояльную ему структуру.

«Пашинян пытается усилить свое влияние в Вооруженных силах Армении. После окончания второй карабахской войны сформировалось специфическое отношение к исполнительной власти. Теперь происходят изменения в армии — это естественно. Поменялись министр обороны и начальник генштаба. Очевидно, будут и другие изменения. Нельзя забывать о том, что практически весь высший генералитет подписался под заявлением об отставке премьер-министра. Конфликт удалось уладить, но о нем никто не забыл. Господин Пашинян пытается каким-то образом повлиять на высшее руководство армии. Цель этого назначения — усилить влияние политической верхушки на военное руководство», — утверждает политолог.

Карапетян, как известно, до 2016 года занимал пост начальника управления разведки Генштаба, но был уволен эскалации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян не согласовал его возвращение в Генштаб, но и не воспрепятствовал ему. По мнению Искандаряна, этот факт объясняется слабым влиянием президента.

«Сейчас отношение между президентом как политическим институтом и премьер министром недостаточно хороши. Президент в Армении — фигура представительского свойства. Полномочий у президента нет», — объяснил он.

22 марта новым начальником генерального штаба вооруженных сил Армении стал Артак Давтян. Он сменил на этом посту Оника Гаспаряна, который ранее выступал за отставку Пашиняна на фоне проигранной войны в Нагорном Карабахе.

