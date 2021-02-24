Пашинян: Купленные у России «Искандеры» являются небоеспособными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, сообщает издание изданию 1in.am.
Так глава кабмина отреагировал на заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании комплексов во время конфликта. «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?», — заявил Пашинян.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал НСН, что сейчас на территории Армении может находиться дивизион «Искандеров».
По его словам, Армения получает российское вооружение по заводским ценам.
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