Пашинян: Купленные у России «Искандеры» являются небоеспособными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, сообщает издание изданию 1in.am.

Так глава кабмина отреагировал на заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании комплексов во время конфликта. «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?», — заявил Пашинян.

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал НСН, что сейчас на территории Армении может находиться дивизион «Искандеров».

По его словам, Армения получает российское вооружение по заводским ценам.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИскандерНикол Пашинян
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