Минобороны: «Искандер-М» останется основным оружием ракетных войск до 2030 года
В Минобороны назвали потенциальный срок службы оперативных ракетно-тактических комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам начальника данного рода войск генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, «Искандер М» будет основным оружием ракетных войск РФ как минимум до 2030 года.
Матвеевский отметил, что комплекс еще долго будет отвечать современным требованиям. Между тем, он добавил, что российская наука уже сегодня готова к созданию системы на замену «Искандеру».
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, что комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, пришедших из института.
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