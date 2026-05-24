Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию

«Железная дорога Ахалкалаки - Карс отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению», - написал Пашинян.

По его словам, это большое событие в экономической жизни страны. Пашинян поблагодарил партнёров из Турции и Грузии за содействие. Он отметил, что теперь Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией (через Грузию и Азербайджан), с Китаем (через Россию и Казахстан), а также с Европейским союзом (через Грузию и Турцию).

Пашинян добавил, что в ближайшее время ожидается открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а после Нахичевань - Армения - Иран. По его словам, это произойдёт в рамках реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

Ранее Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».