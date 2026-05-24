Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию
Армения установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале.
«Железная дорога Ахалкалаки - Карс отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению», - написал Пашинян.
По его словам, это большое событие в экономической жизни страны. Пашинян поблагодарил партнёров из Турции и Грузии за содействие. Он отметил, что теперь Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией (через Грузию и Азербайджан), с Китаем (через Россию и Казахстан), а также с Европейским союзом (через Грузию и Турцию).
Пашинян добавил, что в ближайшее время ожидается открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а после Нахичевань - Армения - Иран. По его словам, это произойдёт в рамках реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).
Ранее Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
- Институт Пушкина: Русский язык насчитывает более четырёх тысяч слов на букву «а»
- Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины
- Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию
- Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика
- В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске
- Артист Мариинского театра выстрелил в ребенка в Санкт-Петербурге
- Захарова: Свыше 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в колледже в ЛНР
- МО: Силы ПВО сбили 320 дронов ВСУ и 7 авиационных бомб
- Медведев: Киев ударами по детям вызвал жесткий ответ РФ