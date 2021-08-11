Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе со стороны Армении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в возле населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Пострадавших от обстрела нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями вооруженных сил Азербайджана, подчеркивают в минобороны. Армянская сторона пока не прокомментировала данное сообщение.

Информация об обстрелах на армяно-азербайджанской границе поступает с обеих сторон, начиная с 28 июля. После одной из перестрелок в Ереване сообщили о троих погибших и пяти раненых. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе.

