Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе со стороны Армении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в возле населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Пострадавших от обстрела нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями вооруженных сил Азербайджана, подчеркивают в минобороны. Армянская сторона пока не прокомментировала данное сообщение.
Информация об обстрелах на армяно-азербайджанской границе поступает с обеих сторон, начиная с 28 июля. После одной из перестрелок в Ереване сообщили о троих погибших и пяти раненых. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- В конфетах уменьшат жир из-за его дороговизны
- В московской квартире обнаружено обезглавленное тело женщины
- Поток газа по «Ямалу-Европе» за сутки упал в полтора раза
- Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики
- Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева
- Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно
- Байден заблудился возле Белого дома
- В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом
- Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 рано
- Мурашко назвал эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru