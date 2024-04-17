ПАСЕ рекомендовала пригласить Косово стать членом Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала пригласить самопровозглашенную республику Косово в Совет Европы. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.
ПАСЕ приняла заключение с рекомендацией принять Косово в Совет Европы. «За» подан 131 голос, «против» - 29.
«Окончательное решение о членстве остается за министерским органом ПАСЕ», - говорится в сообщении.
В конце марта президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны. Он предупредил, что республике «будет тяжело, как никогда», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru