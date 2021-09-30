ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.

Отмечается, что резолюция была принята в ходе срочных дебатов в Страсбурге и предполагает активизацию усилий Европы по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Так, было одобрено введение виз для афганских студентов, которые обучаются в университетах стран-членов.

Также ассамблея призвала создать независимый мандат ООН по отслеживанию нарушений прав человека в Афганистане.

Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

