ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану
Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.
Отмечается, что резолюция была принята в ходе срочных дебатов в Страсбурге и предполагает активизацию усилий Европы по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
Так, было одобрено введение виз для афганских студентов, которые обучаются в университетах стран-членов.
Также ассамблея призвала создать независимый мандат ООН по отслеживанию нарушений прав человека в Афганистане.
Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
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