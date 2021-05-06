Партии Японии договорились принять закон о референдуме

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и главные партии из оппозиции договорились утвердить законопроект о референдуме. Это решение станет важным для последующего пересмотра конституции страны, сообщает NHK WORLD-JAPAN.

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В Японии долгое время не было утвержденного регламента проведения референдума, которые необходим для внесения поправок в конституцию. ЛДП пошла навстречу оппозиции и согласилась с ограничениями на ведение агитационной политики за поправки. После этого сторонам удалось договориться.

Данный законопроект уже принят в профильном комитете нижней палаты. На пленарном заседании он будет одобрен 11 мая.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КонституцияРеферендумЯпонияПартии
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