Партии Японии договорились принять закон о референдуме

В Японии долгое время не было утвержденного регламента проведения референдума, которые необходим для внесения поправок в конституцию. ЛДП пошла навстречу оппозиции и согласилась с ограничениями на ведение агитационной политики за поправки. После этого сторонам удалось договориться.

Данный законопроект уже принят в профильном комитете нижней палаты. На пленарном заседании он будет одобрен 11 мая.

