Парламент Турции одобрил заявку на вступление Швеции в НАТО

Великое национальное собрание (парламент) Турции поддержал законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, сообщает BNO News.

Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе 15 февраля

Голосование прошло 23 января в ходе заседания генассамблеи парламента. Решение вступит в силу после подписания соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Венгрия остается единственной страной НАТО, чей парламент не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к альянсу.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет вести переговоры с Венгрией о членстве в НАТО. Глава ведомства отметил, что не видит оснований для диалога с Будапештом, передает «Радиоточка НСН».

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