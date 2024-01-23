Парламент Турции одобрил заявку на вступление Швеции в НАТО
Великое национальное собрание (парламент) Турции поддержал законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, сообщает BNO News.
Голосование прошло 23 января в ходе заседания генассамблеи парламента. Решение вступит в силу после подписания соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Венгрия остается единственной страной НАТО, чей парламент не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к альянсу.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет вести переговоры с Венгрией о членстве в НАТО. Глава ведомства отметил, что не видит оснований для диалога с Будапештом, передает «Радиоточка НСН».
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