Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе 15 февраля
23 января 202419:48
Заседание глав Минобороны стран НАТО состоится 15 февраля в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса.
В частности, участники встречи будут обсуждать наращивание военного производства в военном блоке.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии угрозы союзникам со стороны России. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru