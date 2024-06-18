Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США

Соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA) было подписано в декабре 2023 года. В соответствии с ним США получили доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах, которые расположены по всей территории королевства.

Соглашение вызвало критику из-за отсутствия запрета на размещение ядерного оружия в Швеции, в отличие от соглашений с Данией и Норвегией. По данным газеты Expressen, парламент решил запретить размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время, передает «Радиоточка НСН».

