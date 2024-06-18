Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США
Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США, которое предусматривает предоставление доступа американской стороне к 17 военным объектам. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
266 депутатов проголосовали за, 37 выступили против, 46 депутатов отсутствовали на голосовании.
Соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA) было подписано в декабре 2023 года. В соответствии с ним США получили доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах, которые расположены по всей территории королевства.
Соглашение вызвало критику из-за отсутствия запрета на размещение ядерного оружия в Швеции, в отличие от соглашений с Данией и Норвегией. По данным газеты Expressen, парламент решил запретить размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru