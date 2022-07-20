Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны

Депутаты парламента Шри-Ланки избрали в среду Ранила Викремесингхе новым президентом островного государства, сообщает агентство Reuters.

Викремесингхе после побега из страны бывшего президента Готабайи Раджапаксы временно уже исполнял обязанности главы государства. За его кандидатуру проголосовали 134 депутата, в то время как, основного соперника Викремесингхе, экс-министра информации и СМИ Далласа Алахапперума поддержали только 82 парламентария.

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Ранее сообщалось, что президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыПарламентПрезидентШри-Ланка
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