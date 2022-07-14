СМИ: Более 80 человек пострадали в ходе протестов в Шри-Ланке
Более 80 человек пострадали в среду в Шри-Ланке в результате столкновений участников массового уличного протеста с полицией и военными. Об этом сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что в больницы Коломбо доставили 84 человека, они получили травмы при попытках захвата офиса премьер-министра и комплекса зданий парламента страны.
По данным портала Adedarana, среди пострадавших — один военнослужащий, двое полицейских, два журналиста.
Уличные протесты в Шри-Ланке начались в минувшие выходные на фоне экономического кризиса и дефицита товаров, напоминает Ura.ru. Митинги вновь вспыхнули в Коломбо 13 июля, когда планирующий покинуть свой пост президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса не передал спикеру парламента заявление об отставке. Покинувший страну глава государства назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе врио президента, пишет RT. При этом протестующие требовали отставки премьера.
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