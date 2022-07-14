СМИ: Более 80 человек пострадали в ходе протестов в Шри-Ланке

СМИ: «Неясные формулировки» могли стать причиной проблем с транзитом в Калининградскую область Посольство России в США считает, что Вашингтон стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка Все лидеры государств-членов ШОС подтвердили участие в саммите в Самарканде Производство модели Duster под брендом Lada в этом году запускать не планируется Американский президент Джо Байден растерялся в аэропорту Израиля