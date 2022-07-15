Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально покинул свой пост, заявил спикер парламента страны Махинда Япа Абеивардена. Об этом сообщает News First.
Как отметил Абеивардена, он получил письмо главы государства об отставке, как того требовала конституция Шри-Ланки.
«Готабайя Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — подчеркнул спикер, добавив, что теперь в стране начинается процесс избрания нового президента.
Абеивардена уточнил, что до определения главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр. По словам спикера, он рассчитывает на оперативное завершение процесса избрания следующего президента. Также Абеивардена призвал общественность позволить парламенту действовать независимо и в «мирной обстановке», пишет Газета.ру.
Накануне Раджапакса, бежавший из Шри-Ланки из-за протестов, прибыл в Сингапур и сразу же отправил спикеру парламента электронное письмо об отставке, напоминает РЕН ТВ.
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