Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально покинул свой пост, заявил спикер парламента страны Махинда Япа Абеивардена. Об этом сообщает News First.

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Как отметил Абеивардена, он получил письмо главы государства об отставке, как того требовала конституция Шри-Ланки.

«Готабайя Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — подчеркнул спикер, добавив, что теперь в стране начинается процесс избрания нового президента.

Абеивардена уточнил, что до определения главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр. По словам спикера, он рассчитывает на оперативное завершение процесса избрания следующего президента. Также Абеивардена призвал общественность позволить парламенту действовать независимо и в «мирной обстановке», пишет Газета.ру.

Накануне Раджапакса, бежавший из Шри-Ланки из-за протестов, прибыл в Сингапур и сразу же отправил спикеру парламента электронное письмо об отставке, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОтставкаПрезидентШри-Ланка
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