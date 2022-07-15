Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку

Как отметил Абеивардена, он получил письмо главы государства об отставке, как того требовала конституция Шри-Ланки.

«Готабайя Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — подчеркнул спикер, добавив, что теперь в стране начинается процесс избрания нового президента.

Абеивардена уточнил, что до определения главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр. По словам спикера, он рассчитывает на оперативное завершение процесса избрания следующего президента. Также Абеивардена призвал общественность позволить парламенту действовать независимо и в «мирной обстановке», пишет Газета.ру.

Накануне Раджапакса, бежавший из Шри-Ланки из-за протестов, прибыл в Сингапур и сразу же отправил спикеру парламента электронное письмо об отставке, напоминает РЕН ТВ.

