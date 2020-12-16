Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении закон о функционировании языков в стране, вернув русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаный, подчеркнув, что за данное решение проголосовали 55 депутатов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что теперь русский язык официально становится языком межнационального общения в республике, и это обязывает госорганы Молдавии предоставлять гражданам информацию на нем.

Напомним, в июне 2018 года Конституционный суд Молдавии постановил, что действующий еще со времен СССР закон о том, что русский язык является средством межнационального общения, устарел.

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Между тем, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствуют любые усилия, которые дадут возможность жителям стран бывшего СССР общаться на русском языке, в том числе это касается Молдавии.

При этом представитель Кремля назвал «внутренним делом» Молдавии все процессы, происходящее в этой республике. Песков подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в эти дела. Он добавил, что российская сторона может только приветствовать снятие каких-либо ограничений, чтобы имели возможность говорить на том языке, на котором хотят, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:Русский ЯзыкМолдавия
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