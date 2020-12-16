Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении закон о функционировании языков в стране, вернув русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаный, подчеркнув, что за данное решение проголосовали 55 депутатов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что теперь русский язык официально становится языком межнационального общения в республике, и это обязывает госорганы Молдавии предоставлять гражданам информацию на нем.

Напомним, в июне 2018 года Конституционный суд Молдавии постановил, что действующий еще со времен СССР закон о том, что русский язык является средством межнационального общения, устарел.