Парламент Молдавии одобрил выделение денег на погашение долга перед «Газпромом»

По его словам, перевод средств был одобрен в срочном порядке - решение поддержали 60 депутатов из 101.

Ранее «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет, однако позже российская компания не исключила прекращение поставок из-за отсутствия оплаты долга, сообщает RT.

