Парламент Молдавии одобрил выделение денег на погашение долга перед «Газпромом»
Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в счёт погашения долга перед «Газпромом» за потребление газа в октябре - ноябре будет выделено $74 млн, сообщает ТАСС.
По его словам, перевод средств был одобрен в срочном порядке - решение поддержали 60 депутатов из 101.
Ранее «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет, однако позже российская компания не исключила прекращение поставок из-за отсутствия оплаты долга, сообщает RT.
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