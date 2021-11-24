«Газпром» решил не прекращать поставки газа в Молдавию
«Газпром» принял решение не прекращать поставки газа в Молдавию и дал Кишиневу отсрочку для оплаты долга. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».
Как отмечалось ранее, 22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что может остановить поставки газа, если не получит платеж через 48 часов.
В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.
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