«Газпром» решил не прекращать поставки газа в Молдавию

Как отмечалось ранее, 22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что может остановить поставки газа, если не получит платеж через 48 часов.

В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.

