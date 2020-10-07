Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента

Несколько депутатов парламента Киргизии инициировали импичмент президента Сооронбая Жээнбекова, сообщил ТАСС народный депутат от партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Это остается на повестке дня, но пока только на уровне инициативы», - сказал он.

В то же время РИА Новости передают со ссылкой на Иманалиева, что «там очень сложная процедура, но она запущена».

Взрывы прогремели на акции в поддержку нового премьера Киргизии

Ранее лидеры оппозиционных партий в Киргизии создали второй по счету Народный координационный совет, который планирует создать своеправительство.

Резкие изменения в составе правительства и парламента Киргизии произошли после оглашения результатов парламентских выборов, которые затем аннулировали. Во время протестов в Бишкеке пострадало 686 человек. Кроме того, захваченном Белом доме произошел пожар.

Президент Жээнбеков назвал происходящее попыткой госпереворота. Некоторые главы регионов на фоне общественных волнений сложили полномочия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКиргизия
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