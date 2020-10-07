Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента

Несколько депутатов парламента Киргизии инициировали импичмент президента Сооронбая Жээнбекова, сообщил ТАСС народный депутат от партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Это остается на повестке дня, но пока только на уровне инициативы», - сказал он.

В то же время РИА Новости передают со ссылкой на Иманалиева, что «там очень сложная процедура, но она запущена».