Взрывы прогремели на акции в поддержку нового премьера Киргизии
Взрывы слышны в Бишкеке рядом со зданием отеля, где прошло заседание правительства Киргизии. Об этом сообщает информационное агентство 24.kg.
В центре киргизской столицы проходит акция в поддержку исполняющего обязанности премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, назначенного на должность во вторник. У здания отеля «Достук» собралось около полутора тысяч сторонников Жапарова. Для охраны ближайшей территории протестующие организовали народные дружины.
По данным агентства, на площади Победы в Бишкеке произошло несколько взрывов светошумовых гранат.
Ранее премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а экс-депутат Садыр Жапаров был назначен исполняющим обязанности главы правительства республики.
Протесты в Киргизии начались 5 октября. Участники акций выступают против итого парламентских выборов, прошедших накануне в республике. Сторонники партий, не прошедших в правительство по результатам голосования, устроили митинг, завершившийся столкновениями с силовиками и штурмом здания парламента и администрации президента. Всего в ходе протестных выступлений в Киргизии пострадало около 700 человек, один погиб.
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