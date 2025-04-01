Парламент Грузии вернул отмененную при Саакашвили статью УК «Измена родине»

Депутаты парламента Грузии поддержали возвращение в Уголовный кодекс республики статьи «Измена родине». Он была аннулирована в 2007 году, когда пост президента занимал Михаил Саакашвили.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе объяснил такое решение тогдашних властей тем, что они опасались в будущем быть привлеченными по данной статье к ответственности за свою деятельность. Данная статья УК, в частности, определяет наказание за заключение должностными лицами антиконституционных международных договоров, разглашение государственной тайны, шпионаж, саботаж, заговор или мятеж.