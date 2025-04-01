Парламент Грузии вернул отмененную при Саакашвили статью УК «Измена родине»
Депутаты парламента Грузии поддержали возвращение в Уголовный кодекс республики статьи «Измена родине». Он была аннулирована в 2007 году, когда пост президента занимал Михаил Саакашвили.
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе объяснил такое решение тогдашних властей тем, что они опасались в будущем быть привлеченными по данной статье к ответственности за свою деятельность. Данная статья УК, в частности, определяет наказание за заключение должностными лицами антиконституционных международных договоров, разглашение государственной тайны, шпионаж, саботаж, заговор или мятеж.
Представители оппозиции заявили, что возвращение статьи «Измена родине» понадобилось нынешним властям для предстоящего суда над бывшей правящей партией «Единое национальное движение» и ее лидером Саакашвили.
В середине марта грузинский суд приговорил его еще к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Перед этим экс-президент получил девять лет тюрьмы по делу о растрате более 3,2 миллиона долларов из госбюджета. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», таким образом, совокупный срок лишения свободы Саакашвили продлен до 2034 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru