Грузинские власти готовят запрет партии Саакашвили
Правящая партия «Грузинская мечта» заявила о намерении признать оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), основанное Михаилом Саакашвили, неконституционным. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, сообщает «Первый канал» Грузии.
По его словам, выводы парламентской следственной комиссии дадут правовую основу для запрета деятельности ЕНД. Он выразил уверенность, что Конституционный суд вынесет соответствующее решение, после чего партия не сможет участвовать в выборах.
Мдинарадзе назвал ЕНД силой, действующей против интересов страны, и подчеркнул, что ее запрет был одним из предвыборных обещаний «Грузинской мечты». Комиссия анализирует деятельность партии с 2003 года, когда в стране произошла «революция роз».
Возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год Саакашвили в марте получил два новых приговора. Его приговорили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году и к 9 годам по делу о растрате 8,8 млн лари. С учетом предыдущих решений общий срок его заключения составил 12,5 года, передает «Радиоточка НСН».
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