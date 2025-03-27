Грузинские власти готовят запрет партии Саакашвили

Мдинарадзе назвал ЕНД силой, действующей против интересов страны, и подчеркнул, что ее запрет был одним из предвыборных обещаний «Грузинской мечты». Комиссия анализирует деятельность партии с 2003 года, когда в стране произошла «революция роз».

Возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год Саакашвили в марте получил два новых приговора. Его приговорили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году и к 9 годам по делу о растрате 8,8 млн лари. С учетом предыдущих решений общий срок его заключения составил 12,5 года, передает «Радиоточка НСН».