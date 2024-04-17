Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах

Уточняется, что при необходимом кворуме в 50 голосов, документ поддержали 83 депутата.

Также отмечается, что против законопроекта не проголосовал никто, при этом оппозиция в голосовании не участвовала.

Ранее в Тбилиси прошёл второй день протестов против закона об иноагентах, правоохранители задержали 11 человек, сообщает RT.

