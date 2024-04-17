Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах
17 апреля 202413:44
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, несмотря на массовые протесты. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что при необходимом кворуме в 50 голосов, документ поддержали 83 депутата.
Также отмечается, что против законопроекта не проголосовал никто, при этом оппозиция в голосовании не участвовала.
Ранее в Тбилиси прошёл второй день протестов против закона об иноагентах, правоохранители задержали 11 человек, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru