Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов

Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов. Об этом заявил спикер Шалва Папуашвили.

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Он уточнил, что речь идёт о 49 оппозиционных депутатах, не признающих итоги парламентских выборов, прошедших в стране в октябре 2024 года.

«Депутатские полномочия 49 депутатов от оппозиции прекращены», - сказал Папуашвили, указав, что решение было принято по в результате голосования.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что в Батуми было совершено нападение на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахария, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Шаламов
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