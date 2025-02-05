Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов
Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов. Об этом заявил спикер Шалва Папуашвили.
Он уточнил, что речь идёт о 49 оппозиционных депутатах, не признающих итоги парламентских выборов, прошедших в стране в октябре 2024 года.
«Депутатские полномочия 49 депутатов от оппозиции прекращены», - сказал Папуашвили, указав, что решение было принято по в результате голосования.
Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что в Батуми было совершено нападение на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахария, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru