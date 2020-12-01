Парламент Франции отозвал законопроект о запрете публикаций изображений полицейских

Правящая коалиция Национального собрания Франции отозвала на доработку законопроект, запрещающий публиковать видеозаписи действий полицейских при исполнении. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам лидера фракции партии «Вперед, республика!» Кристофа Кастанера, депутаты не собирались ограничить свободу слова или свободу СМИ, а вызвавшая критику версия статьи законопроекта была направлена лишь на защиту жизни полицейских от травли.

Ранее предполагалось, что за публикацию изображений полицейских или сотрудников других правоохранительных органов будет грозить до года тюрьмы или 45 тысяч евро штрафа.