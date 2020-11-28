Макрон призвал правительство Франции «улучшить имидж» полиции
Глава Франции Эмманюэль Макрон предложил правительству страны провести ряд мероприятий, направленных на повышение доверия населения к сотрудникам полиции. Об этом сообщает ТАСС.
Данное заявление президент сделал после распространения видео с нападением полицейских на темнокожего француза Мишеля Цеклера. Он подчеркнул, что такое поведение "срамит" французскую нацию. В своем Facebook Макрон попросил правительство разработать предложения для укрепления доверия между гражданами и полицейскими, а также для борьбы с дискриминацией "в любом виде".
Макрон заявил, что не потерпит "ненависти и расизма", однако добавил, что насилие также неприемлемо по отношению к самим полицейским. Президент заключил, что верит "в образцовые отношения" между полицией и населением,
Инцидент с Цеклером попал на видео 21 ноября. Мужчина, работающий продюсером, нарушил санитарные нормы и вышел на улицу без маски. Его заметили полицейские, и он попытался спрятаться от автомобиля правоохранителей в своей студии, однако те вошли в помещение и начали избивать и оскорблять мужчину, акцентируя внимание на его расовой принадлежности. Цеклер подал жалобу на полицейских, случай стал известным благодаря соцсетям.
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