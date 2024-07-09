Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев
Парламент Финляндии в первом чтении принял законопроект о выдворении беженцев. Трансляция пленарного заседания велась на сайте законодательного органа.
Обсуждение законопроекта на первом чтении заняло семь часов. Второе чтение намечено на 12 июля. Финские власти ранее высказывали мнение, что утверждение этого закона откроет путь к возможному рассмотрению вопроса об открытии пунктов пропуска на границе с Россией.
Предложенный законопроект наделит правительство Финляндии возможностью ограничивать прием просителей убежища на определенных участках границы.
Финские власти считают, что некоторые просители убежища могут использоваться другими государствами в качестве политического инструмента. Законопроект предусматривает выдворение таких беженцев, за исключением мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении, передает «Радиоточка НСН».
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