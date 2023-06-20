Парламент Эстонии узаконил однополые браки

Парламент Эстонии принял закон, который разрешает заключать однополые браки совершеннолетним гражданам республики. Соответствующие поправки депутаты Рийгикогу внесли в закон «О семье», принят также еще блок сопутствующих документов.

Кроме брака, у граждан останется возможность заключить договор о совместной жизни. Законодательную норму поддержали 55 народных избранников из 101, против высказались 34.

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Причём голосование по законопроекту было увязано с вопросом о доверии кабинету министров Каи Каллас, которая продвигала закон об однополых браках. Он вступит в силу 1 января 2024 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Федерация фигурного катания Канады разрешила однополым дуэтам выступать на соревнованиях внутри страны.

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Фото: riigikogu.ee
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