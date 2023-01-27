Шнуров и группа «Ленинград» выпустили клип «Гендерная» про однополые семьи

В новой композиции Шнуров поднял проблему российских однополых семей. Исполнитель в творческой манере рассказал о борьбе с пропагандой нетрадиционных отношений, ведущейся в России. Он предложил обществу и власти обратить внимание на российские «однополые семьи», когда в семье нет мужчины, а воспитанием ребенка занимаются бабушка и мама.

"Мама, бабушка и я — наша однополая семья!", — поет вокалистка коллектива Зоя, которая предстала в клипе, снятом в ставшей традиционной для «Ленинграда» в последнее время минималистичной манере, в образе выпускницы.

Фанаты «Ленинграда» одобрили новый клип группы и поприветствовали создание коллективом новых композиций.

Ранее Шнуров покинул проект «Зоя» с солисткой Ксенией Руденко. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

