Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему кабинету министров, передает ТАСС. Депутаты приняли такое решение на фоне правительственного кризиса в связи с отставкой бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Он ушёл со своего поста после обнародованного в интернете видео, на кадрах которого видно, как он обсуждает тайные финансовые сделки. Распространившие запись СМИ Германии утверждали, что беседовал Штрахе с некой «россиянкой». Сам экс-чиновник уточнил, что его собеседницей была гражданка Латвии.
Как отмечают «Известия», речь в разговоре шла о поддержке Штрахе на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным государственным контрактам в Австрии.
Вскоре после этого министры коалиционного правительства от Австрийской партии свободы заявили о своей отставке.
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