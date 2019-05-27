Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству

Он ушёл со своего поста после обнародованного в интернете видео, на кадрах которого видно, как он обсуждает тайные финансовые сделки. Распространившие запись СМИ Германии утверждали, что беседовал Штрахе с некой «россиянкой». Сам экс-чиновник уточнил, что его собеседницей была гражданка Латвии.

Как отмечают «Известия», речь в разговоре шла о поддержке Штрахе на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным государственным контрактам в Австрии.

Вскоре после этого министры коалиционного правительства от Австрийской партии свободы заявили о своей отставке.

