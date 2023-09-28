Парламент Армении одобрил ратификацию Римского статута МУС

Комиссия армянского парламента одобрила ратификацию Римского статута МУС

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Армения

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