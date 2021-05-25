Париж призвал национальные авиакомпании не летать над Белоруссией

Он сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа». «В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии», - сообщил госсекретарь.

Напомним, саммит глав стран-участниц ЕС постановил запретить авиасообщение с Белоруссией, а также прекратить полеты из этой страны над воздушным пространством Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявлении саммита ЕС по Белоруссии.

Реакция Европы была вызвана инцидентом с лайнером компании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Самолет 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. Однако при проверке лайнера взрывного устройства в нем обнаружено не было. После посадки самолета правоохранители задержали основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

