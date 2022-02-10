Париж и Брюссель запретили «конвои свободы» против COVID-ограничений

Префект полиции Парижа объявил о запрете в ближайшие выходные так называемых «конвоев свободы» против санитарных ограничений из-за коронавируса. Массовую акцию водителей грузовиков и легковых автомобилей предполагалось провести в регионе Иль-де-Франс по примеру аналогичного мероприятия в Канаде.

Организаторы собирались колоннами автомобилей из разных городов Франции «блокировать столицу» уже завтра. Теперь правоохранители намерены выставить специальные подразделения, чтобы предотвратить перекрытие трасс.

Рядовых нарушителей будут задерживать и штрафовать на 135 евро. Организаторам грозит до полугода тюрьмы и штраф уже в 7,5 тысяч евро, предупредили в полиции.

Запрет на аналогичные конвои введён и в Бельгии, в том числе, в столице страны и Евросоюза Брюсселе.

Протесты в Канаде в форме «конвоев свободы» начались после того, как 15 января правительство обязало всех непривитых от коронавируса водителей фур, пересекающих границу с США, проходить карантин по возвращении на родину.

В итоге дальнобойщики потребовали отменить вообще все противоэпидемические меры. Протест водителей грузовиков поддержали и другие канадцы.

