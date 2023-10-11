Папа Римский заявил о праве Израиля на самооборону

Израиль имеет право на самооборону, заявил Папа Римский Франциск, сообщает Reuters.

Он также отметил, что серьезно обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке. Понтифик призвал боевиков ХАМАС отпустить заложников. При этом Папа Римский встревожен и блокированием сектора Газа.

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаИзраильПапа Римский Франциск

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