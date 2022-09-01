Папа Римский выразил соболезнования после смерти Горбачева

Папа римский выразил соболезнования по поводу ухода из жизни единственного президента СССР Михаила Горбачева, сообщает «РЕН ТВ».

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Соответствующая телеграмма была направлена в адрес дочери политика Ирине. Франциск выразил ей соболезнования, «а также всем близким и тем, кто видел в нем видного государственного деятеля». В сообщении отмечается, что Горбачев предпринял все возможные усилия для достижения согласия и братства между народами бывшего СССР.

Папа римский подчеркнул, что именно его политические решения позволили достичь прогресса не только на территории постсоветского пространства, но и во всем мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона.

