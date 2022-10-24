Папа Римский встретился с Макроном
Папа Римский Франциск принял на аудиенции французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщило агентство Reuters.
Конфиденциальные переговоры президента Франции и понтифика продолжались почти час. Как сообщили источники, ключевой темой стал украинский кризис и перспективы установления мира в государстве. Также собеседники обсуждали темы, затрагивающие события Кавказского региона, Ближнего Востока и Африки.
Папа Римский преподнес Макрону папские документы и бронзовую медаль с изображением святого Петра. В свою очередь французский лидер подарил главе Римско-католической церкви книгу немецкого философа Иммануила Канта «К вечному миру».
Сообщается, что понтифик и президент Франции совместно закроют международную конференцию, организованную итальянской общиной Сант-Эджидио, всемирной группой мира и благотворительности, на специальной церемонии в римском Колизее, которая состоится во вторник.
Ранее Папа Римский обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом прекратить конфликт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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