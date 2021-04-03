Папа Римский возглавил необычный крестный ход в Ватикане

Отмечается, что ограничения, вызванные пандемией COVID-19, внесли корректировки в шествие, которое традиционно проходило у стен Колизея. В текущем году, а также в 2020 году крестный ход проводился на площади Святого Петра в Ватикане.

Около двухсот человек присоединились к шествию. Многие из участников - это дети из благотворительных домов для семей "со сложностями". По данным агентства, мероприятие транслировали в прямом эфире, однако ватиканская площадь, на которой традиционно собирались верующие, оставалась пустой.

Понтифик выступил с традиционным пасхальным посланием "Городу и миру" также перед пустой площадью. Карантинные меры в Италии запретили массовые мероприятия в пасхальные дни.

