Папа Римский возглавил необычный крестный ход в Ватикане
Папа Римский Франциск провел необычный крестный ход в вечер Страстной пятницы по католическому календарю. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничения, вызванные пандемией COVID-19, внесли корректировки в шествие, которое традиционно проходило у стен Колизея. В текущем году, а также в 2020 году крестный ход проводился на площади Святого Петра в Ватикане.
Около двухсот человек присоединились к шествию. Многие из участников - это дети из благотворительных домов для семей "со сложностями". По данным агентства, мероприятие транслировали в прямом эфире, однако ватиканская площадь, на которой традиционно собирались верующие, оставалась пустой.
Понтифик выступил с традиционным пасхальным посланием "Городу и миру" также перед пустой площадью. Карантинные меры в Италии запретили массовые мероприятия в пасхальные дни.
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