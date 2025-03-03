Папа римский снова находится на искусственной вентиляции легких

У папы римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, сообщили в Ватикане.

Новость дополняется.

Там добавили, что он снова находится на искусственной вентиляции легких.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеПапа РимскийПапа Римский Франциск

Горячие новости

Все новости

партнеры