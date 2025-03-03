Папа римский снова находится на искусственной вентиляции легких

Трамп прокомментировал слова Зеленского о нескором окончании конфликта на Украине СБУ заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу В феврале продажи Tesla в Европе снова резко упали из-за высказываний Маска Китай впервые после пандемии запустил пассажирский поезд Пекин – Москва Кинокритик рассказал, что после «Оскара» Борисову и Эйдельштейну открыта дорога в мировой кинематограф