Папа римский поздравил Путина с высокими результатами на выборах

Также Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять российского лидера с победой на выборах.



Действующий глава государства набирает 87,15% после обработки 80% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,22%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,04% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

