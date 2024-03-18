Папа римский поздравил Путина с высокими результатами на выборах
Папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который общается с понтификом.
Также Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять российского лидера с победой на выборах.
Действующий глава государства набирает 87,15% после обработки 80% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,22%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,04% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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