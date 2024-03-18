Песков: Путину доложили о лидерстве на выборах

Президенту России Владимиру Путину доложили о лидерстве на выборах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Слуцкий заявил о победе Путина с историческим результатом

«А как вы думаете? Утаили, что ли?», – ответил он на вопрос, доложено ли Путину о первых результатах подсчета голосов.

Действующий глава государства набирает 87,15% после обработки 80% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,22%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,04% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииПрезидент РФВладимир Путин

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